Названы самые распространенные в России марки грузовиков

Российские аналитики провели исследование, по результатам которого выяснили, какие автомобили в стране являются самыми распространенными по состоянию на середину 2019 года.

По данным агентства «Автостат», в нашей стране числится 3 768 700 грузовиков, из которых 60% приходится на модели «КамАЗа».

Именно эта марка грузовиков и стала самой распространенной. Таких грузовых автомобилей насчитали 918 700 экземпляров.

На втором месте оказались автомобили «ГАЗ» с показателем 732 200 единиц или 20% от общего показателя. В тройке лидеров оказался ЗИЛ – 507 800 ед.

В десятке еще числятся: «МАЗ» (290 800 ед.), «Урал» (173 7 00 ед.), «САЗ» (166 800 ед.), Volvo (102 4000 ед.), MAN (9 400 ед.), Scania (85 000 ед.) и Mercedes-Benz (75 600 ед.).