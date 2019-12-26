Аналитики в России продолжают публиковать рейтинги самых популярных кроссоверов в разных ценовых сегментах.

На этот раз аналитиками «Автостат» был составлен топ-5 новых кроссоверов со средней ценой от 4 до 5 млн рублей, а возглавил его кроссовер Volkswagen Touareg.

В данной ценовой категории этот автомобиль является самым популярным, так как за 10 месяцев он был продан в количестве 4 585 ед.

Средняя цена одного экземпляра составила 4 373 000 рублей. Вторым в списке оказался Mercedes-Benz GLC, реализованный в количестве 3 890 единиц.

Его средневзвешенная стоимость составила 4 061 000 рублей.

Третье место досталось кроссоверу Audi Q7 – 2 369 ед. по цене 4 948 000 рублей. Volvo XC 90 и Porsche Macan замыкают пятерку лидеров со средней ценой 4 628 000 (1 580 ед.) и 4 185 000 рублей (1 265 ед.) соответственно.