Седан Audi A6 подешевел в России

Немецкая компания вывела на российский рынок более доступные комплектации своего седана, в которых появились двухлитровые двигатели TFSI и TDI.

С такими силовыми установками комплектации седана Audi A6 станут самыми доступными в линейке.

Как рассказали в компании, первые партии автомобиля в новых комплектациях приедут к дилерам в первом квартале будущего года.

Двухлитровые двигатели автомобиля имеют одинаковую мощность 190 лошадиных сил, но один работает на бензине, а второй – на дизеле.

Бензиновая версия разгонится до первой сотни за 7,9 секунды, а разгон дизельной будет на 0,5 секунды медленнее.

Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 237 км/ч. Заявленный расход бензинового ДВС составит 6,6 литра в смешанном цикле, а дизеля – 5,7 литра. Седан с бензиновым двигателем предложат в трех версиях по цене от 3 055 000 до 3 425 000 рублей.

Дизельные варианты также доступны в трех версиях за 3 100 000 рублей минимум, тогда как вариант Audi A6 40 TDI Sport/Design получил ценник 3 480 000 рублей.