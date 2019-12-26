Aurus выпустит бюджетный лимузин на базе Aurus Senat

Отечественный бренд помимо седана и лимузина будет выпускать и другие модели на базе ЕМП, в числе которых недавно анонсированный внедорожник и минивэн.

На этот раз российским журналистам удалось выяснить, что Aurus выпустит еще бюджетный лимузин на базе Aurus Senat.

О появлении автомобиля, который будет дороже обычного седана, но дешевле лимузина, сообщили журналисты Drom.ru.

По их информации, длина машины составит 6 130 мм, а это на 500 мм меньше, чем у лимузина Senat L700. Новинку в сети прозвали «бюджетный лимузин» и его уже заметили на дорогах Москвы.

Можно предположить, что силовая установка такой новинки будет такая же, как в седане или лимузине, а именно 4,4-литровый 598-сильный агрегат, работающий с мотор-генератором.