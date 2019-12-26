Некоторые модели Kia в декабре стали дороже, а у других зафиксировали снижение стоимости в некоторых комплектациях.

Kia переписала цены на пять моделей в России, о чем сообщили специалисты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили.

Как выяснили эксперты, в декабре на 5 тыс. рублей прибавили в цене все комплектации модели KIA Picanto.

На десять тысяч рублей стали дороже автомобили Ceed и Ceed SW, а комплектации седана К900 стали дороже на 200 тысяч рублей.

Фастбек Stinger остался с прежними ценниками только в двух комплектациях, тогда как топовые варианты подешевели на 120-180 тыс. рублей. Еще две комплектации стали дороже на 10-40 тыс. рублей.