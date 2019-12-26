Chery готовит новый кроссовер с дизайном Porsche

В сети уже появились первые фотографии новинки, которая по предварительным данным выйдет в продажу в следующем году.

Автопроизводитель Chery готовит новый кроссовер, в котором применят дизайнерские решения от моделей Porsche.

По некоторым данным, новинка будет полностью электрической и станет третьим «зеленым» авто в линейке бренда.

Передняя часть машины имеет дизайн, как у кроссовера от Lynk and Co, а вот корма выполнена в стиле Porsche Macan и Cayenne. Какие технические характеристики получит новый кроссовер пока неизвестно.