В сети уже появились первые фотографии новинки, которая по предварительным данным выйдет в продажу в следующем году.
Chery готовит новый кроссовер с дизайном Porsche
26.12.2019 18:41
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Автопроизводитель Chery готовит новый кроссовер, в котором применят дизайнерские решения от моделей Porsche.
По некоторым данным, новинка будет полностью электрической и станет третьим «зеленым» авто в линейке бренда.
Передняя часть машины имеет дизайн, как у кроссовера от Lynk and Co, а вот корма выполнена в стиле Porsche Macan и Cayenne. Какие технические характеристики получит новый кроссовер пока неизвестно.
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