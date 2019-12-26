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Компакт-кросс Skoda Kamiq ставит новые рекорды продаж

Новости
26.12.2019 16:58
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Новый кроссовер предлагается на китайском рынке, где на него наблюдается повышенный спрос.


В компании рассказали о результатах продаж модели Skoda Kamiq за ноябрь. Оказалось, что в прошлом месяце модель установила новый собственный рекорд продаж.

В ноябре автомобиль разошелся тиражом в количестве 6,8 тыс. экземпляров, что оказалось лучшим результатом с момента выхода модели на рынок.

За период с начала года объёмы составили 46 тысяч единиц. С таким результатом модель опередила в продажах Hyundai Creta и Kia KX1, которые были лидерами в своем сегменте.

Сейчас кроссовер предлагается в обычной версии и кросс-купе. Минимальная стоимость модели составляет 109 900 юаней, а это около 1 млн рублей.

 

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