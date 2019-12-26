Компакт-кросс Skoda Kamiq ставит новые рекорды продаж

Новый кроссовер предлагается на китайском рынке, где на него наблюдается повышенный спрос.



В компании рассказали о результатах продаж модели Skoda Kamiq за ноябрь. Оказалось, что в прошлом месяце модель установила новый собственный рекорд продаж.

В ноябре автомобиль разошелся тиражом в количестве 6,8 тыс. экземпляров, что оказалось лучшим результатом с момента выхода модели на рынок.

За период с начала года объёмы составили 46 тысяч единиц. С таким результатом модель опередила в продажах Hyundai Creta и Kia KX1, которые были лидерами в своем сегменте.

Сейчас кроссовер предлагается в обычной версии и кросс-купе. Минимальная стоимость модели составляет 109 900 юаней, а это около 1 млн рублей.