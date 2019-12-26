В России разрешили регистрировать автомобили у дилеров

Постановление вступит в силу с 1 января. В документе прописаны новые правила регистрации транспортного средства.

С начала года регистрация автомобилей разрешается в дилерских центрах. В свою очередь дилеры должны получить соответствующее разрешение, после чего они будут включены в государственный реестр МВД, пишет «Коммерсантъ».

В специализированном автосалоне обязательно будет работать сотрудник, который будет отвечать за осмотр машин, а также он проведет проверку документов и владельцев транспортного средства.

В дальнейшем этот сотрудник передаст результаты осмотра и проверок в ГИБДД через портал госуслуг. В подразделении ГИБДД проведут свою проверку и примут решение о допуске машины к движению.

Максимальная сумма такой услуги составит 500 рублей. Регистрация автомобиля будет запрещена на лиц младше 16 лет, а также отмечается, что срок, за который необходимо поставить авто на учет, если оно временно ввезено в Россию из другой страны, увеличен с 6 месяцев до одного года.

В свою очередь дилеры говорят, что введение закона будет отложено в связи с тем, что правовая и техническая базы еще не готовы.