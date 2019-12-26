Эвакуация автомобилей подорожает в Москве

С 1 января в столице будут изменены тарифы на эвакуацию автомобилей, которые припаркованы с нарушением.

Тарифы для многих автомобилей повысят на 200 рублей. Об изменении тарифов на эвакуацию транспортных средств сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». Так, услуги для машин категорий А и В вырастут на 200 рублей.

Для грузовых и негабаритных машин стоимость составит 50,6 тыс. рублей против 49,2 тыс. действующих сейчас.

Итак, уже в январе перемещение машин категорий А и В с двигателем мощностью до 80 л.с. обойдется в 3 400 рублей, в категории В с 80-250 л.с. цена составит 5 400 рублей, а в этой же категории, но с отдачей мотора более 250 л.с. сумма будет 7 600 рублей.

Отмечается, что несмотря на удорожание эвакуации сохраняется скидка в размере 25% в случае оплаты услуг до того, как машину забрали со штрафстоянки.