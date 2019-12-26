Отзывными стали автомобили, реализованные в период с сентября 2017 года по настоящее время.
BMW отзывает свыше 19 тысяч автомобилей в России
26.12.2019 11:40
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Информация о новой отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта.
В сообщении ведомства указано, что BMW отзывает свыше 19 тысяч автомобилей в России, среди которых оказались BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86).
В указанных машинах выявили необходимость приваривания промежуточной вставки к удерживающей скобе детских сидений ISOFIX.
Работы в рамках отзыва будут выполнены за счет автопроизводителя. Владельцев отзывных автомобилей проинформируют о необходимости посетить ближайший дилерский центр для проведения необходимых работ.
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