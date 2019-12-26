В России сертифицировали обновлённый Mitsubishi ASX

Компания Mitsubishi в России получила Одобрение типа транспортного средства на обновленный внедорожник ASX.

Благодаря документу стали известны и спецификации модели. На российском рынке модель будет доступна с двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 117 л.с. и 2,0-литровым агрегатом с отдачей 150 л.с.

Последний будет работать с вариатором, а первый предложат с шестискоростной механикой. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.

Стоимость и комплектации Mitsubishi ASX будет объявлены ближе к старту продаж, который, как ожидается, состоится в начале года.

Напомним, что дебют обновленного внедорожника состоялся еще весной 2019 года на автосалоне в Женеве.