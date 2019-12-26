АвтоВАЗ повысит цены на все автомобили Lada

Российский автогигант, как и другие автомобильные компании в России, с начала 2020 года установит новые прайс-листы для своих моделей.

АвтоВАЗ с января поднимет цены на весь модельный ряд Lada, но вряд ли это скажется на доле автопроизводителя на рынке, пишут «Ведомости», ссылаясь на экспертов.

Новые ценники на автомобили Лада будут опубликованы на сайте с 1 января. По предварительным подсчетам, в среднем отечественные машины подорожают на 2%.

Например, Лада Гранта станет дороже на 2,5% и ее начальная стоимость будет начинаться от 455 900 рублей. То есть удорожание в этом случае составит 11 тыс. рублей.

Седан Веста прибавит в цене 3,8% или 23 тыс. рублей. Внедорожник Lada 4×4 с начала года будут продавать на 15 тысяч рублей дороже в трехдверной версии.