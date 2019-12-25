Все о Daewoo Lacetti: технические характеристики, поколения, фото

Daewoo Lacetti производится южнокорейскими инженерами ТМ GM Daewoo. В европейских странах авто более известно под именем Nubirа. Машина предстала перед потребителями в 2004 году. Ознакомиться с марками автомобилей возможно на сайте бесплатных объявления Avtoelon.uz. Большой выбор авто не оставит равнодушными покупателей, которые рассчитывают приобрести машину по оптимальной стоимости.

Поколения авто 2004 – 2013 гг

Авто первого поколения дополнено двигателем мощностью 94-122 л.с. Их модификация характеризовалась наличием спойлера с литыми дисками и спортивным обвесом. Профессионалы утверждают, что от марки не стоит ожидать идеальной динамики, так как оно плохо разгоняется. При этом оно хорошо держит дорогу, компенсируя неровности, не «прыгает» и не раскачивается.

Хоть кузов авто и увеличен, заметно, что он принадлежит к бюджетному классу (отсутствуют дорогие элементы). Кузов седана имеет параметры 4500*1725*1445 мм, хэтчбэка – 4295*1725*1445 мм. Бамперы довольно массивные, в нижней части расположены противотуманные фары и воздухозаборник. Расположение передних фар многоуровневым способом позволяет автомобилю придать спортивный стиль. Задние же фары оснащены светодиодной технологией LED. Такой рестайлинг позволяет машине выглядеть более яркой и интересной. Отдельно стоит отметить внутренний дизайн. Обивка придает эффект пропорциональности и эксклюзивности салону, классической элегантности.

Позднее был выпущен просторный универсал и пятидверный хэтчбек. Модели удачно совместили в себе привлекательную внешность и вместительность салона. Хорошие ходовые качества и доступная цена позволили авто приобрести заслуженную популярность у отечественного потребителя. Данные универсал и хэтчбек показали отличное качество и комфорт нужного уровня, удовлетворив всех заказчиков. Главной задачей, которую ставили перед собой разработчики, было достичь максимального удовольствия от поездки. Чтобы не зависимо от протяженности пути, водитель и его пассажиры расслабились и отдыхали. Дороги, по которым проводился тест-драйв, отличались разными препятствиями и трудностями.

В 2009 году был представлен автомобиль первого поколения под названием Chevrolet Cruze. Он стал наиболее продаваемым в Китае в 2012 году. Но уже в 2014 году авто снято с производства, взамен на заводах стал выпускаться автомобиль марки Buick Excelle. Покупатели положительно отзываются о Daewoo Lacetti, говоря о нем, как о бюджетном и крепком авто. Такой транспорт идеально подходит для перемещения по отечественным дорогам, путешествий (задние сидения раскладываются, образуя просторное спальное место).