Русский Tesla Cybertruck выставлен на продажу за 666 000 рублей

Машина была создана за очень короткий срок. Для ее переделки потребовалось восемь дней и 80 тыс. рублей, а теперь владельцем «Tesla Cybertruck» может стать любой, но перед этим за машину потребуется заплатить 666 666 рублей.

Копию пикапа Tesla Cybertruck выставили на продажу на сайте «Авто.ру». В описании указано, что машину создали на базе Lada 2109, причем мотор и трансмиссия в копии осталась от отечественного хэтчбека.

Механики при переделке «Лады» в копию пикапа использовали обычные металлические листы, а вместо привычных стекол применили поликарбонат. Авторы объявления указали, что отдадут свое творение только в надежные руки.



Напомним, Tesla Cybertruck был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе. Электрокар был показан в качестве концепта, и на него сразу после презентации открыли прием заказав.

Производство Tesla Cybertruck начнется в 2021 году и первыми на конвейерную линию попадут полноприводные версии пикапа.