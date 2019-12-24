Обновленную Lada 4х4 уже выпускают на заводе «АвтоВАЗа», но модель будет предлагаться покупателям без фронтальной подушки безопасности.

В дилерские центры «Нива» поступит только с боковой подушкой безопасности, тогда как фронтальная подушка в машинах появится через несколько месяцев, но сроки пока не уточняются, так как компания еще не нашла поставщика фронтальной подушки.

Как пишет «Лада.Онлайн», новый руль с airbag на обновлённую Lada 4×4 не стали устанавливать из-за нехватки средств.

Планировалось, что новое рулевое колесо начнут устанавливать в январе, но особенности конструкции не позволяют это реализовать в намеченные сроки.

По предварительным данным обновленный трехдверный внедорожник в базовой комплектации получит ценник 564 000 рублей, а пятидверный автомобиль обойдется от 603 000 рублей.

Версии 4×4 Urban оценят от 627 000 до 666 000 рублей.