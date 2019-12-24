АвтоВАЗ прекратил производство своего пикапа ВАЗ-2329

Drom.ru пишет, что с официального сайта «АвтоВАЗа» пропала модель «Лада 4×4 Пикап», который еще известен как ВАЗ-2329.

Как пишет издание, компания завершила производство «Лада 4×4 Пикап», и этой модели уже нет в дилерских центрах.

При этом официально автопроизводитель не заявлял, что прекращает выпуск модели.

Выпуском пикапов ВАЗ-2329 занималась компания «Супер-Авто». Модель в дилерских центрах предлагалась по цене от 635 000 рублей.

Напомним, «АвтоВАЗ» недавно начал производство обновленной Лада 4×4. Эта модель получила большое количество изменений в салоне, при этом внешне и технически осталась прежней.