Аналитики «АвтостатИнфо» опубликовали результаты нового исследования, проведенного на основе данных по продажам автомобилей Лада за 11 месяцев этого года.

В отчетный период россияне на покупку автомобилей Lada потратили 184 млрд рублей. Больше всего из этой суммы пришлось на модели семейства Vesta 68,9 млрд рублей с продажи 96 037 экземпляров.

Lada Granta стала второй с показателем 55 млрд рублей и объёмом продаж 112 454 ед. Универсал Лада Ларгус принес компании 30 млрд рублей.

Таких автомобилей за 11 месяцев было продано 40 799 единиц. В первой пятерке самых прибыльных моделей оказался Lada Xray и трехдверный Lada 4×4, с продажи которых выручили 17,2 и 11,4 млрд рублей.