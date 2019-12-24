Bentley отзывает в России семь автомобилей

24 декабря Росстандарт сообщил о новой отзывной кампании, организованной на территории РФ.

Отзывными в России стали автомобили марки Bentley в количестве семь экземпляров.

Речь идет о моделях Bentley Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24, реализованных на рынке в период с октября 2016 гола по январь 2018 года.

В указанных автомобилях выявили вероятность отсоединения шланга радиатора гидравлического усилителя рулевого управления от патрубка, в связи с тем, что патрубки поставили несоответствующие размерам.

В рамках отзыва в машинах произведут бесплатную замену патрубков.