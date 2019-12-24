Компания официально объявила о повышении цен на свой модельный ряд в России.
С начала года в России подорожают автомобили Jaguar Land Rover
24.12.2019 23:24
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Причина в данном случае такая же, как и у других автопроизводителей – повышение утильсбора.
Стоимость машин Jaguar Land Rover с начала 2020 года вырастет на 1,5-2,5% в зависимости от модели и ее комплектаций.
Обновленный прайс-лист на автомобили будет опубликован на официальном сайте компании в январе.
В Jaguar Land Rover сообщили о новинках для России в 2020 году
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