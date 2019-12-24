Кроссовер JAC S7 уже проходит сертификацию в России

Китайская компания проводит сертификацию своего кроссовера в России, хотя продажи его запланированы только на вторую половину 2020 года.

В модельном ряду марки на российском рынке пока представлено только три автомобиля, но в следующем году планируется расширение модельной линейки. Новинкой станет кроссовер JAC S7.

Этот большой кроссовер уже проходит сертификацию в России, однако пока спецификации для нашего рынка неизвестны.

Стоимость и комплектации новинки будут объявлены ближе к августу следующего года, а именно тогда и планируется начать его продажи.

Уже известно, что в Россию этот кроссовер будут поставлять из казахстанского завода. Напомним, что впервые трехрядный кроссовер JAC S7 дебютировал в 2017 года.

На китайском рынке он представлен двумя силовыми установками объёмом 1,5 и 2,0 литра. Их мощность составляет 174 и 190 л.с., работать они могут в паре с механикой или шестискоростным автоматом.

Система привода предусмотрена только на переднюю ось. Говоря о планах бренда по расширению модельного ряда, то в России в следующем году может появится еще компактный кросс JAC S4 и электрокар JAC iEVS7.