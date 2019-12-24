Назван самый покупаемый в России китайский автомобиль

Самый продаваемый китайский автомобиль был назван за 2019 год и им остается кроссовер Geely Atlas.

Китайская компания сообщила, что Geely Atlas является самым покупаемым в России китайским автомобилем.

Причем в прошлом году это звание также было за Geely Atlas. Его объёмы продаж в этом году составили 6 518 ед., а прирост продаж составил 197,9%.

На российский рынок эти кроссоверы поставляют из Белоруссии. В этом году компания предложила для кроссовера в России топовую комплектацию, в которой появился комплекс «Яндекс.Авто».

Эта комплектация оказалась удачной и повлияла на спрос. Сейчас автомобиль предлагается по цене от 1 139 990 рублей, а в самой дорогой версии ценник составляет 1 689 900 рублей.