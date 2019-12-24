Самый продаваемый китайский автомобиль был назван за 2019 год и им остается кроссовер Geely Atlas.
Назван самый покупаемый в России китайский автомобиль
24.12.2019 23:19
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Китайская компания сообщила, что Geely Atlas является самым покупаемым в России китайским автомобилем.
Причем в прошлом году это звание также было за Geely Atlas. Его объёмы продаж в этом году составили 6 518 ед., а прирост продаж составил 197,9%.
На российский рынок эти кроссоверы поставляют из Белоруссии. В этом году компания предложила для кроссовера в России топовую комплектацию, в которой появился комплекс «Яндекс.Авто».
Эта комплектация оказалась удачной и повлияла на спрос. Сейчас автомобиль предлагается по цене от 1 139 990 рублей, а в самой дорогой версии ценник составляет 1 689 900 рублей.
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