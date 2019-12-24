Новый Kia Seltos начали поставлять российским дилерам

Накануне российский офис компании объявил о стоимость одной комплектации нового кроссовера, которая будет предлагаться на старте продаж.

Более подробно об этом портал «ТвоёАвто» писал ранее.

Между тем, уже сутки спустя один из участников форума Seltos.Club сообщил о появлении нескольких экземпляров кроссовера у одного из дилеров в Москве.

Сфотографировать машины не удалось. Официально о дате старта продаж в компании не объявили, но ожидается, что купить новинку можно будет уже до конца января.