Mercedes-Benz отправит на сервис более 1,1 тыс. автомобилей в РФ

Российское подразделение компании объявило об отзыве автомобилей, о чем 24 декабря сообщил Росстандарт.

В сообщении ведомства говорится о необходимости отправить на сервис 1 118 автомобилей Mercedes-Benz. Из них 1 022 экземпляра модели Mercedes-Benz GLEc (тип 167).

Отзывными являются автомобили, реализованные в период с 2018 года, в которых выявили несоответствующие спецификации крепления декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей.

Еще в 96 автомобилях Mercedes-Benz S (типы 217 и 222), проданных в этом году, обнаружили несоответствующее спецификации кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы электронного вызова (eCALL).

Все необходимые работы в рамках отзыва будут выполнены за счет компании.