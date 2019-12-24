В то время как первичный авторынок России демонстрирует отрицательную динамику, на вторичном рынке наблюдается рост продаж авто.
В 38 регионах России выросли продажи машин с пробегом
24.12.2019 23:14
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Как выяснили аналитики из «Автостат», за 11 месяцев этого года продажи машин с пробегом показали рост в 38 регионах РФ.
Самый большой показатель зафиксирован в Чечне, где популярность автомобилей с пробегом выросла на 16%.
На втором месте по росту продаж оказалась Республика Алтай, а в тройке лидеров располагается Ингушетия. В этих регионах рынок подержанных авто вырос на 14 и 10,8% соответственно.
В остальных регионах, где наблюдается рост продаж показатель оказался менее 10%. При этом в Москве и Петербурге была зафиксирована наибольшая отрицательная динамика – минус 10,4 и 5,7%.
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