В 38 регионах России выросли продажи машин с пробегом

В то время как первичный авторынок России демонстрирует отрицательную динамику, на вторичном рынке наблюдается рост продаж авто.

Как выяснили аналитики из «Автостат», за 11 месяцев этого года продажи машин с пробегом показали рост в 38 регионах РФ.

Самый большой показатель зафиксирован в Чечне, где популярность автомобилей с пробегом выросла на 16%.

На втором месте по росту продаж оказалась Республика Алтай, а в тройке лидеров располагается Ингушетия. В этих регионах рынок подержанных авто вырос на 14 и 10,8% соответственно.

В остальных регионах, где наблюдается рост продаж показатель оказался менее 10%. При этом в Москве и Петербурге была зафиксирована наибольшая отрицательная динамика – минус 10,4 и 5,7%.