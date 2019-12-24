Новый Ford Focus RS получит электрический полный привод

Его презентация состоится в конце следующего года, и в этой модели на задней оси появится дополнительный электрический мотор.

То есть хот-хэтч помимо гибридной силовой установки мощностью 400 л.с. получит отдельный элеткродвигатель, который будет через специальную трансмиссию управлять тягой задних колес, причем контроль будет осуществляться каждого колеса.

Полагается, что мощности отдельного «чистого» двигателя хватит для управляемого дрифта.

Предположительно 2,3-литровый турбированый агрегат EcoBoost будет выдавать 400 л.с., а в паре с ним будет работать семиступенчатая роботизированная коробка передач.