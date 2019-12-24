АвтоВАЗ с 25 декабря уходит на зимние каникулы

Плановый корпоративный отпуск продлится 31 декабря 2019 года, а производство автомобилей стартует после новогодних каникул.

Как рассказали в компании, зимние каникулы на АвтоВАЗе стартуют с 25 декабря.

Полноценное производство автомобилей будет запущено после новогодних каникул, а именно 9 января.

Отмечается, что дилеров обеспечили необходимым количеством автомобилей, поэтому проблем у них возникнуть не должно.