Представлен электрический фургон Mercedes-Benz Sprinter



О появлении электрической версии коммерческой машины стало известно давно, когда фотошпионами были замечены тестовые прототипы.

Теперь электрический фургон Mercedes-Benz Sprinter представлен официально.

В компании рассказали, что на одной зарядке с полной нагрузкой фургон проедет 168 километров, а максимальная скорость составляет 120 км/ч.

На старте продаж новинку предложат только в версии с короткой колесной базой и передним приводом. В составе силовой установки оказался 114-сильный электродвигатель, расположенный на передней оси. Крутящий момент составляет 295 Нм.

Весит фургон 3,5 тонны, а длина составляет 5 932 мм. В базовой комплектации батарея позволит проехать 115 км, а грузоподъемность в этом случае составит 1 040 кг.

В более дорогой версии аккумуляторы позволят проехать 168 км с нагрузкой в 900 кг. Максимальная скорость фургона может быть ограничена электроникой на отметке 80, 100 или 120 км.

От специальной зарядки пополнить запас батареи до 80% можно за 30 минут. Стоимость на электрический фургон Mercedes-Benz Sprinter пока не объявлена.