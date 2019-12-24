Кей-кар Suzuki Hustler стал доступен для предзаказа

В Японии начали прием заказов на высокий кей-кар Suzuki Hustler, который на рынке позиционируется как меленький кроссовер.

Это уже второе поколение популярной модели, и она будет предлагаться исключительно на японском рынке.

В длину и ширину Hustler в сравнении с прошлым поколением не изменился — 3395 мм и 1475 мм соответственно.

При этом выросла высота машины и колёсная база — на 25 и 35 мм, и теперь показатель равен 1680 и 2460 мм соответственно.



В новом поколении кроссовера полностью изменили салон. Он стал ярче и современнее, а также там появился большой экран мультимедийной системы и цифровая панель приборов.

Заявлено, что в салоне Hustler теперь более просторно, а также стало больше места для ног задних пассажиров.

Внешне Suzuki Hustler полностью повторяет представленный концепт, который показали в октябре в рамках Токийского автосалона.



Как и многие кей-кары кроссовер Hustler оснащен 660-кубовым мотором мощностью 49 л.с. Для заказа предлагается еще турбированная версия ДВС, где отдача уже составляет 64 л.с. Трансмиссия у новинки исключительно беступенчатая с передним или полным приводом.

Сейчас на Suzuki Hustler принимают заказы, а первые поставки кроссовера запланированы на январь 2020 года. Машину можно заказать по цене от 1 365 100 до 1 746 800 йен, что в пересчете от 777 до 994 тыс. рублей.