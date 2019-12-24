Росстандарт рассказал, как выбрать дизельное топливо зимой

В Росстандарте рассказали, как правильно выбрать и где заправляться дизельным топливом.

В первую очередь в ведомстве напомнили, что зимнее дизельное топливо нужно использовать даже если на улице сравнительно теплая погода, так как она может изменится на минусовую уже через сутки.

Также стоит отдавать предпочтение проверенным АЗС, но даже там следует проверять маркировку дизельного топлива.

Так, в зависимости от допустимой температуры использования дизельное топливо подразделяют на категории.

Л – летнее (от 5 и выше градусов)

Е – межсезонное (-15 градусов и выше)

З – зимнее (-25 градусов)

А – арктическое (-45 градусов и выше).

Автовладельцам также напомнили, что дизельное топливо для холодного времени года маркируется ДТ-З-К5, и не стоит доливать в топливный бак жидкости, которые носят обозначения ДТФ, ДГК, ТБЛ и СМТ.

Это не является аналогом дизельного топлива и его не стоит использовать в любое время года.

Росстандарт еще обновил список АЗС, на которых был обнаружено фальсифицированное топливо.