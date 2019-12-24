Российский автогигант подвел итоги своей деятельности в уходящем году и напомнил о том, какие новинки вышли на рынок.
АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года для бренда LADA
Так, в начале 2019 года на российском рынке стартовали продажи спортивной Лады Весты, а позднее стартовали продажи трех моделей Largus, а это фургон, универсал и кросс-версия, и двухтопливной LADA Largus CNG.
Летом этого года были запущены продажи LADA Granta Cross. В середине лета россиянам предложили LADA XRAY Cross с бесступенчатой автоматической КП, которая в ноябре стала доступна и для всех моделей LADA Vesta.
Еще новинкой стал LADA Granta Drive Active, а в этом месяце на конвейер встала обновленная LADA 4х4. Помимо этого, «АвтоВАЗ» напомним, что автомобили Лада получили награды.
Так, Лада Веста и универсал Лада Ларгус были названы автомобилями года в России.
Несколько моделей российского бренда еще получили две награды премии Гран-при журнала »За рулём’, а LADA Vesta SW Cross стала лучшей в сегменте »Современные автомобили» стоимостью до 1,4 млн рублей в исследовании »Рейтинги Авто года».
Подведя итоги уходящего года, российский автопроизводитель отметил и долю компании на рынке, которая превысила 20%. Кроме этого, Лада Веста и Гранта стабильно были бестселлерами российского авторынка. Еще компания расширила дилерскую сеть и провела ребрединг почти всех автосалонов. На сегодняшний день дилерская сеть Лады насчитывает 300 автосалонов.
Открылись новые дилерские центры и за пределами России. В ноябре этого года было организовано производство и продажи LADA Granta нового поколения в Египте
»В сложных условиях нам удалось сохранить лидерство бренда LADA и продолжить запускать новые продукты. 2019 год стал годом Качества в нашей Компании. Во-первых, это качество условий труда, которые мы поэтапно, шаг-за-шагом улучшаем в рамках специальной программы, рассчитанной на три года. Это качество производимых автомобилей и качество клиентского сервиса у наших дилеров, которое мы постоянно совершенствуем. Мы будем продолжать эту работу, укреплять наши продажи и разрабатывать новые продукты. Я убежден, что, несмотря на непростую ситуацию на рынке, вместе мы добьемся успеха» – цитирует слова президента АВТОВАЗа Ив Каракатзаниса пресс-служба.