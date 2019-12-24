АвтоВАЗ подвел итоги 2019 года для бренда LADA

Российский автогигант подвел итоги своей деятельности в уходящем году и напомнил о том, какие новинки вышли на рынок.

Так, в начале 2019 года на российском рынке стартовали продажи спортивной Лады Весты, а позднее стартовали продажи трех моделей Largus, а это фургон, универсал и кросс-версия, и двухтопливной LADA Largus CNG.

Летом этого года были запущены продажи LADA Granta Cross. В середине лета россиянам предложили LADA XRAY Cross с бесступенчатой автоматической КП, которая в ноябре стала доступна и для всех моделей LADA Vesta.

Еще новинкой стал LADA Granta Drive Active, а в этом месяце на конвейер встала обновленная LADA 4х4. Помимо этого, «АвтоВАЗ» напомним, что автомобили Лада получили награды.

Так, Лада Веста и универсал Лада Ларгус были названы автомобилями года в России.

Несколько моделей российского бренда еще получили две награды премии Гран-при журнала »За рулём’, а LADA Vesta SW Cross стала лучшей в сегменте »Современные автомобили» стоимостью до 1,4 млн рублей в исследовании »Рейтинги Авто года».

Подведя итоги уходящего года, российский автопроизводитель отметил и долю компании на рынке, которая превысила 20%. Кроме этого, Лада Веста и Гранта стабильно были бестселлерами российского авторынка. Еще компания расширила дилерскую сеть и провела ребрединг почти всех автосалонов. На сегодняшний день дилерская сеть Лады насчитывает 300 автосалонов.

Открылись новые дилерские центры и за пределами России. В ноябре этого года было организовано производство и продажи LADA Granta нового поколения в Египте