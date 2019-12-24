Кроссовер Volkswagen Tharu получил новую версию E-Tharu

Немецкая компания для одного из самых популярных кроссоверов представила новую версию с названием E-Tharu.

Новинка представляет собой электрическую модификацию, которая скоро будет представлена на китайском рынке. Его продажи запланированы на начало следующего года. Предварительная стоимость и комплектации пока не названы. К

россовер будет приводиться в движение электромотором с отдачей 136 л.с. Запас хода составит 3000 км. Внешне такой кроссовер не будет отличаться от обычной версии.

Сейчас Volkswagen Tharu на китайском рынке представлен в 11 вариантах по цене от 169 800 юаней или 1,52 млн рублей.

К слову кроссовер ожидается в следующем году на российском рынке. Есть информация, что его сборку организуют на российском предприятии и в нашей стране его название будет Tarek.