Ford отзывает свыше 600 тыс. автомобилей из-за неисправных тормозов

Отзывными стали автомобили, произведенные на американском заводе в период с 22 февраля 2006 года по 15 июля 2009 года.

Все дефектные автомобили были реализованы на территории США, и они имеют проблемы с тормозной системой. Отзывными стали автомобили Ford Fusion, Mercury Milan и Lincoln Zephyr/MKZ.

Институт NHTSA обратил внимание на поступающие жалобы владельцев машин, которые стали сообщать о том, что тормозной путь в их авто внезапно увеличивается.

Жалоб стало больше и американский институт решил провести проверку, которая показала, что в автомобилях есть дефект в блоке управления ABS.

В результате Ford отзывает 600 166 автомобилей, в которых проведут бесплатные ремонтные работы.