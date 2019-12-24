Отзывными стали автомобили, произведенные на американском заводе в период с 22 февраля 2006 года по 15 июля 2009 года.
Ford отзывает свыше 600 тыс. автомобилей из-за неисправных тормозов
24.12.2019 10:32
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Все дефектные автомобили были реализованы на территории США, и они имеют проблемы с тормозной системой. Отзывными стали автомобили Ford Fusion, Mercury Milan и Lincoln Zephyr/MKZ.
Институт NHTSA обратил внимание на поступающие жалобы владельцев машин, которые стали сообщать о том, что тормозной путь в их авто внезапно увеличивается.
Жалоб стало больше и американский институт решил провести проверку, которая показала, что в автомобилях есть дефект в блоке управления ABS.
В результате Ford отзывает 600 166 автомобилей, в которых проведут бесплатные ремонтные работы.
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