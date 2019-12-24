Rolls-Royce создал самый быстрый в мире электросамолет

Компания Rolls-Royce занимается не только выпуском автомобилей, но и специализируется в выпуске продукции судостроения, авиакосмической отрасли и др.

Недавно Rolls-Royce провел презентацию своего самолета, который оснащен электрической установкой и признан самым быстрым в мире в своем сегменте.

Новинка представляет собой одноместный моноплан с одним воздушным винтом, получившим название ionBird.

Электросамолет пока представлен в видео прототипа, который уже в мае будущего года совершит полет в Париж из Лондона.

Максимальная скорость машины составляет 480 км/ч, а суммарная мощность трех электродвигателей составляет 500 л.с.

В ionBird установили аккумулятор из 6 тыс. элементов питания. Также в нем есть высокоэффективная система охлаждения. Стоит отметить, что в разработке проекта еще участвовала компания YASA и стартап Electroflight.