Компания Nissan запатентовала в России новую Sentra

В России продажи седана Sentra завершили несколько лет назад по причине низкого спроса на модель.

При этом в ноябре этого года автомобиль пережил смену поколений и был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе.

О появлении седана новой генерации в России представители компании не заявляли, однако исключать возобновление продаж не стоит.

Дело в том, что недавно компания запатентовала в нашей стране дизайн новой Sentra. Патентные изображения появились в базе Роспатента.

Стоит отметить, что после смены поколений автомобиль получил не только изменения внешности и салона, но и изменения в моторной гамме.

В США седан поступит в продажу в первом квартале 2020 года. Можно предположить, что если Sentra вернут на российский рынок, то она выйдет не ранее 2021 года.