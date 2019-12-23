Контрактный двигатель: краткий ликбез для будущих покупателей

С появлением на отечественном рынке контрактных двигателей из Европы проблему ремонта мотора можно смело считать решенной. За вполне приемлемую стоимость вниманию автолюбителей предлагается исправный движок с достаточным запасом рабочего ресурса. Учитывая условия его предыдущей эксплуатации на качественном топливе и идеальном покрытии автотрасс, можно не сомневаться: контрактные двигатели на БМВ https://www.autopriwos.ru/catalogue-engines/auto-parts-by-make/bmw/index.html порадуют нового владельца продолжительной и безотказной работой, полностью сохраняя штатные ходовые характеристики автомобиля.

Возможные проблемы при заказе контрактного двигателя

Прежде всего, покупатель должен помнить: он приобретает запчасти б/у. Возможно, предыдущий владелец был небрежен: забывал менять масло, предпочитал экстремальный стиль езды, несколько раз ремонтировал мотор. Кроме того, при покупке у сомнительного продавца велика вероятность получить изношенный движок без рабочего ресурса, который выйдет из строя уже через несколько недель после установки. Поэтому обязательно убедитесь в исправности мотора перед совершением сделки.

Рекомендации по проверке контрактного двигателя перед покупкой

Современные гаражные «умельцы» способны легко скрыть следы износа мотора и сотни тысяч километров пройденного пути. Однако есть ряд признаков, четко указывающих на солидный «возраст» и неудовлетворительное техническое состояние мотора:

Если контрактные КПП https://www.autopriwos.ru/catalogue-transmission/auto-parts-by-make/bmw/index.html и движки вымыты до блеска, продавец явно хитрит и хочет заманить клиента на «новую» деталь. Если очистка выполнялась с целью скрыть потеки масла, запчасти неисправны, и покупать их не следует.

Оцените состояние коленвала, проворачивая его. Усилия сопротивления при прохождении верхней мертвой точки должны быть ощутимыми.

Немало интересного расскажет состояние дроссельной заслонки. Наличие нагара указывает на проблему с поршневой системой. Темные следы на крышке заливной горловины – признак пропускания газов и негерметичной конструкции.

Обязательной должна стать проверка турбонаддува. Его выход из строя может свести на нет ожидаемую экономию от покупки контрактного двигателя.

Чтобы мотор оправдал ваши ожидания и сохранил первоначальные ходовые качества машины, следует выбирать модификацию, точно соответствующую марке авто. А защитить свои интересы можно, оформив договор на покупку, в котором должны быть указаны контакты продавца и точная маркировка выбранного двигателя.