Обзор и технические характеристики седельного тягача Камаз-53504

КамАЗ 53504 – седельный тягач, колеса в котором расположены по схеме 6 на 6. Основное назначение транспортного средства – транспортировка грузов на различные расстояния, авто отличается повышенной проходимостью, в итоге может эксплуатироваться на дорогах любого типа вне зависимости от состояния дорожного полотна.

Седельный тягач появился на рынок после модернизаций, которые на концерне были проведены с моделью 44108 еще в 2013 году. Серьезные преобразования стартовали в рамках перевода транспортного средства в 4 класс экологической безопасности. В обновленном авто установлен силовой агрегат с системой впрыска Common Rail, улучшенную трансмиссию, современную комфортабельную кабину для водителя. После модернизации с конвейера сошел грузовик с высоким уровнем надежности, привлекательным внешним видом, отличительная особенность – адаптация к плохим дорогам и неблагоприятным климатическим условиям. Модель довольно быстро завоевала популярность среди автомобилистов, в итоге используется и по сегодняшний день.

На рынок авто выпускается в двух модификациях в зависимости от типа установленного двигателя. Может использоваться КамАЗ 740.662-300 или Cummins ISB 6.7 E5 300, не так давно была выпущена третья модификация двигателя, которая соответствует стандартам Евро 3. По параметрам экологичности и экономичности у бензинового силового агрегата значительно выигрывает дизельная версия двигателя.

Автомобиль может проработать длительное время без дозаправки за счет установки сразу двух топливных баков. При стандартных условиях передвижения по дороге на скорости до 60 километров в час при прохождении 100 километров расходуется 48 литров топлива.

В автомобиле используется исключительно механическая коробка передач, модель (КамАЗ 154 или ZF 9S1310) зависит от модификации. Переключение передач происходит в дистанционном режиме за счет двухступенчатого делителя и планетарного демультипликатора. Базовая коробка переключения передач от КАМАЗ имеет 10 ступеней, вторая модель – 9 ступеней.

В модели установлена современная система тормозов, которая поддерживает работу во вспомогательном режиме при стоянке и резком торможении.

КамАЗ 53504 выделяется современной конструкцией, которая полностью отвечает установленным отечественным и европейским стандартам, применяемым к транспортным средствам данного класса. Кабина водителя выполняется из металла, она монтируется над силовым агрегатом. Главное преимущество кабины водителя – высокая крыша, обеспечивающая достаточное свободное пространство для комфортного нахождения, а также современный внешний вид. Если предусматриваются длительные поездки на КАМАЗе, внутри салона можно установить комфортное спальное место.

На заводе-производителе в салоне устанавливаются комфортабельные кресла с возможностью регулировки высоты, наклона спинки и прочих параметров. Имеется система отопления и кондиционирования, в итоге в салоне комфортно находиться вне зависимости от погодных условий на улице.