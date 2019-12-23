Стало известно, где владельцы Nissan обслуживают свои автомобили

В России провели опрос среди владельцев машин Nissan и выяснили, где они предпочитают обслуживать свои авто.

Опрос провели специалисты агентства «Автостат». По их информации, более 85% россиян, владеющих автомобилем Nissan, в гарантийный период обслуживают машина у официальных дилеров, а каждый десятый приезжает на независимую СТО.

Ситуация с предпочтениями после гарантии меняется и в этом случае 40% владельцев обращается в независимую СТО. Каждый четвертый автомобилист обращается к «официалам».

Еще 15% рассказали, что проводят ТО и ремонт самостоятельно, а каждый пятый обращается к механикам-частникам.

Также опрос показал, что доверяют официальным дилерам в период гарантийного периода 72% опрошенных, а после гарантии 89% владельцев доверяют независимой СТО.

Больше всего автомобилисты опасаются навязывания ненужных работ работниками сервиса, а половина считает, что есть вероятность использования некачественных деталей или расходников.