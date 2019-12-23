В базе Росстандарта недавно обнаружили ОТТС, выданное для модели Лада Ларгус.
«АвтоВАЗ» сертифицировал полицейский Lada Largus
23.12.2019 18:35
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Российский автогигант сертифицировал Lada Largus, предназначенный для службы в полиции.
В таких автомобилях будут устанавливать бензиновые моторы с отдачей 87 или 106 лошадиных сил, а также двигатель, работающий на сжатом природном газе.
Полицейские Lada Largus будут отличаться спецоборудованием, а также расширенным списком опций.
В частности, в списке оборудования будет подушка безопасности переднего пассажира, боковые подушки безопасности.
Навигация, кондиционер, статоакустическая панель на крыше, бортовой компьютер и другое.
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