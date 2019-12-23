«АвтоВАЗ» сертифицировал полицейский Lada Largus

В базе Росстандарта недавно обнаружили ОТТС, выданное для модели Лада Ларгус.

Российский автогигант сертифицировал Lada Largus, предназначенный для службы в полиции.

В таких автомобилях будут устанавливать бензиновые моторы с отдачей 87 или 106 лошадиных сил, а также двигатель, работающий на сжатом природном газе.

Полицейские Lada Largus будут отличаться спецоборудованием, а также расширенным списком опций.

В частности, в списке оборудования будет подушка безопасности переднего пассажира, боковые подушки безопасности.

Навигация, кондиционер, статоакустическая панель на крыше, бортовой компьютер и другое.