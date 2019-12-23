Как пишут журналисты, они регулярно мониторят цены и комплектации автомобилей Лада и входе мониторинга было установлено, что лифтбек Lada Granta получил новую комплектацию Standart.

Отмечается, что данная версия предлагается только для лифтбека, тогда как у других моделей семейства она не доступна.

В комплектации с кодом 21917-A1-5Y1 предлагается 1,6-литровый 106-сильный мотор, АМТ или «робот», а оценена она в 561 500 рублей.