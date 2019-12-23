Продажи модели Volkswagen Tiguan в РФ выросли на 7% в ноябре

При этом продажи марки в России за ноябрь в целом показали отрицательную динамику на 10%.

В ноябре дилеры немецкого бренда реализовали 9 160 авто, что хуже на 10%, при этом кроссовер Volkswagen Tiguan продемонстрировал рост на 7% до 3 718 проданных экземпляров и стал вторым самым продаваемым автомобилем марки в России.

Первое место по продажам досталось седану Polo. Его объёмы продаж составили 4 861 ед., что на 12% меньше.

С начала года дилеры Volkswagen в России реализовали 94 599 авто, что на 0,3% меньше. Доля марки на рынке составила 6,0%, тогда как годом ранее результат был 5,8%.