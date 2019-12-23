За 1,5 года кроссовер Skoda Kodiaq подорожал на 120 тысяч рублей

Недавно сообщалось, что кроссовер во второй половине декабря прибавил в цене 2 тыс. рублей.

Теперь специалисты сайта «Цена Авто», рассказали, насколько выросла базовая стоимость Skoda Kodiaq за период с мая 2018 года.

Как сообщили эксперты, базовая комплектация сейчас доступна по цене 1 459 000 рублей, тогда как 1,5 года назад стоимость была ниже на 120 тысяч рублей.

Топовая комплектация кроссовера оценена на рынке в 3 001 000 рублей. При этом на рынке Skoda Kodiaq представлен в 21 варианте исполнения, из которых пять это дизельные модификации.