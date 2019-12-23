Стало известно, какие новинки представит Mitsubishi в России

В компании Mitsubishi рассказали, какие новинки запланированы к выходу на российский авторынок в следующем году.

Так, стало известно, что в первом полугодии россиянам станет доступен для покупки обновленный ASX. О стоимости и комплектациях модели будет объявлено дополнительно.

Во втором полугодии на рынок выйдет Pajero Sport, причем его сборку организуют на производственной площадке в Калуге.

Еще в России будут представлены новые специальные версии, информация о которых держится в секрете.