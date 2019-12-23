В киевском гараже найден 60-летний «Москвич-407» на ходу

В одном из старых районов столицы Украины проводили снос гаражей, в одном из которых обнаружили «Москвич-407».

Этот автомобиль буквально выбросили, о чем рассказал автомобильный видеоблогер Roma Urraco. Сообщается, что машина на ходу и имеет пробег всего 63 тыс. километров.

Выпущенный 60 лет назад экземпляр имеет заводской окрас кузова, на котором, к слову, нет ржавчины.

Отмечается, что хром и эмблемы блестят. В салоне также все оригинальное, а на задних сидениях еще есть комплект запасной резины.

Под капотом располагается 1,360-литровый 45-сильный двигатель. Автоблогер заявил, что постарается забрать машину, чтобы привести ее в порядок.