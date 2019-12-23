Компания Lincoln для своих автомобилей начала предлагать новую полезную опцию.
Lincoln Aviator получил щётки стеклоочистителей с подогревом
23.12.2019 18:23
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Для своих автомобилей автопроизводитель внедрил щётки стеклоочистителей с подогревом, которые предложат для начала в кроссовере Lincoln Aviator.
Такие дворники, как заявляют в компании, помогут владельцу автомобиля бороться с обледенением лобового стекла.
Новая опция будет доступна в пакете наряду с обогревом руля, передних и задних сидений, а также боковых зеркал.
Щетки получили название VisioBlade. При активации они будут нагреваться до 30 градусов по Цельсию за четыре минуты.
Как заявляют в компании, такие стеклооочистители еще позволят сократить на 50 процентов расход стеклоомывателя и улучшить качество очистки ветрового стекла.
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