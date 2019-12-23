Lincoln Aviator получил щётки стеклоочистителей с подогревом

Компания Lincoln для своих автомобилей начала предлагать новую полезную опцию.

Для своих автомобилей автопроизводитель внедрил щётки стеклоочистителей с подогревом, которые предложат для начала в кроссовере Lincoln Aviator.

Такие дворники, как заявляют в компании, помогут владельцу автомобиля бороться с обледенением лобового стекла.

Новая опция будет доступна в пакете наряду с обогревом руля, передних и задних сидений, а также боковых зеркал.

Щетки получили название VisioBlade. При активации они будут нагреваться до 30 градусов по Цельсию за четыре минуты.

Как заявляют в компании, такие стеклооочистители еще позволят сократить на 50 процентов расход стеклоомывателя и улучшить качество очистки ветрового стекла.