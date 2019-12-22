Составлен топ-10 самых популярных внедорожников с пробегом в РФ

Самые востребованные марки и модели автомобилей на вторичном рынке были названы по итогам их продаж за третий квартал 2019 года.

Аналитики «Авито Авто» составили топ-10 самых популярных внедорожников с пробегом, отметив, что их средняя стоимость на рынке составила 900 тысяч рублей.

Наиболее востребованными марками полноприводных внедорожников стали Лада, «Шевроле», УАЗ, «Тойота», «Ниссан» и «Мистубиши».

Лидирует среди них Лады, с долей в продажах 15,5%. Среди моделей самым востребованным является внедорожник Lada 4×4 со средним ценником 183 тыс. рублей. «Шевроле Нива» и «Тойота РАВ-4» оказались на второй и третье позиции.

За них на вторичном рынке просят в среднем 280 тыс. и 884 тыс. рублей соответственно. На четвертом месте оказался «Рено Дастер» со средней ценой 617 тысяч рублей, а пятую строчку занял Kia Sportage – 683 тыс. рублей.

В десятке самых популярных внедорожников с пробегом оказались: Nissan X-Trail (693 тыс. руб.), УАЗ Патриот (390 тыс.), Mitsubishi Outlander (693 тыс.), BMW X5 (862 тыс.) и Honda CR-V (630 тыс.).