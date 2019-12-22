Купить автомобиль из США

Сегодня большой популярностью у отечественного потребителя пользуются автомобили с пробегом, привезенные из США. Несмотря на высокую стоимость транспортировки, в разы дороже, чем из Европы, конечная цена может быть очень интересной.

Почему именно американские автомобили стали хитом продаж

Американцы знают толк в автомобилях, любят большие и мощные авто. Как правило, практически все машины из Америки имеют отличное техническое состояние. Американцы много ездят, но у них, даже в семье с небольшим достатком два или даже три автомобиля. При первой же неисправности в этой стране принято сразу же обращаться в автосервис для проведения качественной диагностики и ремонта. Для нашей страны это нонсенс, автолюбители находят деньги на покупку и обслуживания всего лишь одного автомобиля на семью. Поэтому большинство автомобилей из США, которые попадают на наш авторынок имеют отличное техническое состояние.

Что предлагает сайт Columb Trade?

Сегодня лидером по продажам авто из США на отечественном рынке стала компания https://columbauto.com.ua. Именно здесь предлагают большое количество иномарок за приемлемую цену. Специалисты компании торгуются на аукционах и максимально сбивают цену на приобретаемое авто для клиента. Все машины в отличном состоянии, перед продажей клиенту проводится полный ТО и устранение неполадок. Как правило, клиенты Колумб Трейд не ремонтируют автомобили из США в течение как минимум трех лет.

Основные преимущества приобретения машины в Колумб Трейд

Компания относится ответственно ко всем этапам своей работы, начиная с выбора лота на аукционе и заканчивая диагночстикой и предпродажной подготовкой автомобиля. Основные преимущества работы с фирмой:

Доступная стоимость машин — в среднем на 30 — 40% ниже, чем аналогичные марки на внутреннем украинском рынке.

Растаможка и помощь в оформлении всех документов на покупку. Компания не оставляет своих клиентов один на один с проблемой оформления документов. Специалисты фирмы знают все тонкости и нюансы быстрой и недорогой растаможки авто из США.

Возможность отследить весь маршрут движения авто из США в Украину. Это можно сделать в специальном разделе сайта кампании.

Для выгодного приобретения хорошего авто за разумную цену необходимо его выбирать и заказывать доставку еще в США. Колумб Трейд работает честно, клиент всегда получает тот автомобиль, на который рассчитывал!