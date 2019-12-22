В компании Hyundai считают, что в будущем в городах из-за загруженности дорог придется реализовывать воздушный транспорт.
Hyundai разработала концепцию транспорта будущего
22.12.2019 17:13
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Свою концепцию транспорта будущего корейский автопроизводитель показал на изображении, но как оказалось, полноценный проект по реализации комбинированного транспорта будет представлен на выставке CES 2020, которая пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.
В Hyundai предлагают в городах создать пункты, где будет пересекаться летающий транспорт и наземный, причем пункты пересадки можно будет реализовывать не только на земле, но также на крышах зданий.
Сам летающий транспорт должен быть оснащен функцией автоматического пилотирования и широкими мультимедийными возможностями.
Напомним, над летающим городским транспортом недавно начала работать и компания Porsche, причем они для этого привлекли компанию Boeing.
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