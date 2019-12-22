Hyundai разработала концепцию транспорта будущего

В компании Hyundai считают, что в будущем в городах из-за загруженности дорог придется реализовывать воздушный транспорт.

Свою концепцию транспорта будущего корейский автопроизводитель показал на изображении, но как оказалось, полноценный проект по реализации комбинированного транспорта будет представлен на выставке CES 2020, которая пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.

В Hyundai предлагают в городах создать пункты, где будет пересекаться летающий транспорт и наземный, причем пункты пересадки можно будет реализовывать не только на земле, но также на крышах зданий.

Сам летающий транспорт должен быть оснащен функцией автоматического пилотирования и широкими мультимедийными возможностями.

Напомним, над летающим городским транспортом недавно начала работать и компания Porsche, причем они для этого привлекли компанию Boeing.