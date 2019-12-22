У Audi A8 выявили некачественные колесные диски

В Австралии седан Audi A8 попал под очередную отзывную кампанию. Как оказалось, у этой модели очень некачественные колесные диски, которые во время езды лопаются.

На сервис отправят всего 13 седанов 2019 года выпуска, у которых установленные колесные диски не имеющие нужного запаса прочности, и при движении через бордюр или высокий «лежачий полицейский» ломаются спицы диска.

Компания Audi признала проблему и заменит все проблемные диски на новые 21-дюймовые.

Проблема наблюдается только у машин, оснащенных дисками Audi Sport 5 double-spoke V design.

Ранее 6,6 тыс. ед. Audi A8 выпущенных в 2013-2015 годах попали под отзыв из-за возможной утечки топлива, а это могло привести к возгоранию.