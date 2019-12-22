Новый купе-кроссовер Mazda CX-4 стал бестселлером марки

Обновленный купеобразный кроссовер Mazda CX-4 на китайском рынке появился в ноябре, и как пишет пресс-служба китайского представительства, модель стала бестселлером бренда.

С момента старта продаж кроссовер разошёлся тиражом в количестве более 5 тыс. ед. Таким образом, японский купеобразный кроссовер оказался популярнее Hyundai Tucson и Skoda Karoq.

Обновлённый Mazda CX-4 в Китае предлагается по цене от 149 тыс. до 219 тыс. юаней, что в пересчете от 1,3 до 1,9 млн рублей.

«Паркетник» можно купить с 2.0 л. или 2.5 л. моторами мощностью 158 и 192 л.с. соответственно.

Трансмиссия для Mazda CX-4 доступная механическая и автоматическая, а привод предлагается передний или полный.

В Китае кроссовер оснащается камерой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем и системой экстренного торможения.