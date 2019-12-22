Changan рассекретил третью новинку для России

Changan расширит свой модельный ряд в нашей стране, о чем ранее уже сообщалось.

О появлении третьей модели сообщили в пресс-службе Changan Motors Rus аналитическому агентству «АВТОСТАТ».

Ранее было известно только за CS55 и CS75, тогда как информация об еще одной новинке держалась в секрете.

Теперь же выяснилось, что китайский автопроизводитель готовит к выходу седан Alsvin, однако точные сроки выхода пока неизвестны, также, как и не раскрывают его технические характеристики.

Известно, что на рынке он будет конкурировать с отечественной Lada Vesta.

Напомним, Changan CS55 в РФ будет доступен по цене от 1 269 900 рублей, а максимальная комплектация обойдется в 1 469 000 рублей.

Кроссовер будет доступен только с 1,5-лиитровым турбомотором мощностью 143 л.с. Трансмиссия для него будет предложена 6-ступенчатая механическая или автоматическая фирмы Aisin.